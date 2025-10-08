МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров предупредил о рисках игр с курдами в автономию и сепаратизм

При неосторожных решениях проблема даст о себе знать по всему миру.
Константин Денисов 2025-10-08 22:23:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Игры с курдами в автономию и сепаратизм могут серьезно обострить проблему во всем мире. Об этом рассказал в интервью для проекта «Мосты на восток».

«Традиционные опасения многих заключаются в том, что "взорвется" курдская проблема, потому что если эти "игры" с сирийскими курдами "в автономию, в сепаратизм" выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона», - сказал дипломат.

По его мнению, в этом заключаются очень серьезные риски. В связи с этим Лавров подчеркнул важность единства Сирии, в котором должны быть заинтересованы все.

Министр призвал страны, имеющие влияние на Сирию, оказать его для того, чтобы сплотить население страны, состоящее из представителей разных национальностей и конфессий.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил создание демилитаризованной зоны к югу от Дамаска. Спустя две недели после этого заявления Израиль нанес массированный удар по Сирии.

#в стране и мире #сирия #Сергей Лавров #курды #МИД РФ
