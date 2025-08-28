Нетаньяху допустил создание демилитаризованной зоны к югу от Дамаска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос о формировании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска. Об этом он заявил на встрече с духовным лидером друзской общины Израиля шейхом Муафаком Тарифом на севере страны, уточнила канцелярия премьера.

Нетаньяху отметил, что основное внимание сейчас уделяется трем направлениям: защите друзской общины в провинции Эс-Сувейда, созданию демилитаризованной зоны от юга Дамаска до Голанских высот, включая Эс-Сувейду, и организации гуманитарного коридора для доставки продовольствия, строительных материалов и оказания масштабной медицинской помощи. По его словам, эти вопросы обсуждаются «прямо сейчас».

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при посредничестве США договорились о прекращении огня. Ахмед аш-Шараа также объявил о прекращении огня в провинции Эс-Сувейда, где проживают друзы.