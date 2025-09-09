МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Израиль нанес массированный авиаудар по Сирии

В МИД Сирии назвали атаку покушением на суверенитет республики.
Дима Иванов 2025-09-09 03:35:32
Армия Израиля нанесла массированный авиаудар по целям в Сирии - взрывы прозвучали в частности в провинции Хомс и Латакии, где расположены военные базы. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera и информационное агентство SANA.

По информации катарского телеканала, израильскую авиацию также заметили на столицей Сирии Дамаском.

В МИД Сирии решительно осудили воздушную атаку Израиля.

«Израильские нападения представляют собой явное нарушение суверенитета Сирии и угрожают ее безопасности и региональной стабильности», - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Сирия призвала Совет безопасности ООН «занять решительную позицию», чтобы положить конец нападениям Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсуждается вопрос о формировании демилитаризованной зоны к югу от сирийской столицы.

#сирия #Израиль #Латакия #Хомс #СБ ООН
