Ушаков анонсировал визит Путина в Таджикистан по приглашению Рахмона

Президент России Владимир Путин с 8 по 10 октября посетит Таджикистан по приглашению главы республики Эмомали Рахмона. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«8-9 октября Путин посетит Республику Таджикистан с государственным визитом», - сообщил Ушаков.

Путин примет участие в саммите «Россия - Центральная Азия» 9 октября. Среди участников будут Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Десятого октября в Таджикистане состоится заседание Совета глав государств СНГ. Путин станет его участником.

Ушаков добавил, что сопровождать президента России будут почти 20 высокопоставленных членов правительства РФ. В частности, вместе с Путиным в Таджикистан отправятся министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД России Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие.

Напомним, что 7 октября Путин отмечает свой 73-й день рождения. С этим событием его уже поздравили лидеры разных государств.