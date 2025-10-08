МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число пострадавших от обстрела Масловой Пристани выросло до 11

Боевики снова ударили по гражданским объектам в Белгородской области.
Константин Денисов 2025-10-08 18:12:41
© Фото: vvgladkov, Telegram

Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ поселка Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил ТАСС глава регионального Минздрава Андрей Иконников.

«Всего после обстрела в Масловой Пристани ранены 11 человек», - сказал Иконников.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших и трех погибших. ВСУ атаковали два жилых многоквартирных дома. Кроме того, пострадало здание социального объекта.

Местные жители сообщали о том, что многие спаслись благодаря сигналу ракетной опасности. Они успели укрыться в безопасных местах.

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань в Шебекинском районе Белгородской области. На место случившегося выехали губернатор региона Вячеслав Гладков и министр энергетики России Сергей Цивилев.

#белгородская область #ВСУ #пострадавшие #маслова пристань
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 