Число пострадавших от обстрела Масловой Пристани выросло до 11

Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ поселка Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил ТАСС глава регионального Минздрава Андрей Иконников.

«Всего после обстрела в Масловой Пристани ранены 11 человек», - сказал Иконников.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших и трех погибших. ВСУ атаковали два жилых многоквартирных дома. Кроме того, пострадало здание социального объекта.

Местные жители сообщали о том, что многие спаслись благодаря сигналу ракетной опасности. Они успели укрыться в безопасных местах.

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань в Шебекинском районе Белгородской области. На место случившегося выехали губернатор региона Вячеслав Гладков и министр энергетики России Сергей Цивилев.