Трое погибли и девять ранены при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

В настоящий момент пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, идет поквартирный обход поврежденного дома.
Игнат Далакян 2025-10-08 11:40:34
© Фото: vvgladkov, Telegram

Три человека погибли, девять ранены при обстреле украинскими боевиками поселка Маслова Пристань Шебекинского округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела врага погибли двое мужчин и одна молодая женщина», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что множественные осколочные ранения получили четыре женщины, еще у пятерых диагностированы баротравмы.

В настоящее время бригады скорой помощи доставляют четверых пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Одной женщине оказали медицинскую помощь на месте, другие остаются в Шебекинской ЦРБ.

Гладков также сообщил, что в результате атаки ВСУ частично разрушено здание социального объекта.

«В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены 5 автомобилей», - добавил губернатор.

По словам жителей региона, им помог сигнал ракетной опасности, после которого они успели отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

В настоящий момент идет поквартирный обход поврежденного дома. Эксперты дадут оценку разрушений и определят дальнейший ход работ в ближайшее время.

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань в Шебекинском районе Белгородской области. На место случившегося выехали губернатор региона Вячеслав Гладков и министр энергетики России Сергей Цивилев.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #ракетный удар #Вячеслав Гладков
