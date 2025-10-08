Трое погибли и девять ранены при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

Три человека погибли, девять ранены при обстреле украинскими боевиками поселка Маслова Пристань Шебекинского округа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела врага погибли двое мужчин и одна молодая женщина», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что множественные осколочные ранения получили четыре женщины, еще у пятерых диагностированы баротравмы.

В настоящее время бригады скорой помощи доставляют четверых пострадавших в медицинские учреждения Белгорода. Одной женщине оказали медицинскую помощь на месте, другие остаются в Шебекинской ЦРБ.

Гладков также сообщил, что в результате атаки ВСУ частично разрушено здание социального объекта.

«В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены 5 автомобилей», - добавил губернатор.

По словам жителей региона, им помог сигнал ракетной опасности, после которого они успели отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

В настоящий момент идет поквартирный обход поврежденного дома. Эксперты дадут оценку разрушений и определят дальнейший ход работ в ближайшее время.

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань в Шебекинском районе Белгородской области. На место случившегося выехали губернатор региона Вячеслав Гладков и министр энергетики России Сергей Цивилев.