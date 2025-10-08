ВСУ ударили ракетами по поселку Маслова Пристань Белгородской области, есть погибшие

Украинские боевики нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань Белгородской области, предварительно, трое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один - раненый», - написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что частично разрушено здание социального объекта.

В настоящий момент на месте случившегося работают экстренные службы. Идет работа по разбору завалов, под ними могут быть люди, добавил Гладков.

Украинские боевики неоднократно обстреливали мирных жителей Белгородской области. Так, ночью ВСУ ударили по частному дому, в результате чего были ранены трое жителей, среди которых четырехлетняя девочка.