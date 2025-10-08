Эксперт допустил блокировку продленных карт Visa и Mastercard раньше срока

Банковские карты Visa и Mastercard, обслуживание которых продлено еще на несколько лет, могут заблокировать раньше обозначенного срока действия из-за истекших сертификатов безопасности. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

Каждый банк имеет право самостоятельно принимать решение о блокировке, финансовые организации в одностороннем порядке могут менять условия договора, уточнил он.

«Данные карты могут быть небезопасны при проведении расчетов, так как используются определенные платежные системы. Политика безопасности предполагает регулярное обновление самого пластика с чипом, который отвечает за безопасность платежей», - отметил эксперт.

Картами с истекшим сертификатом безопасности нельзя проводить оплату и делать переводы. Также есть вероятность списания средств мошенниками.

«Если есть риск потери средств и банк сам не гарантирует безопасность платежей, то прекращение обслуживания - это правильное решение. Вероятность блокировки карт со сроком обслуживания до 2030 года существует. Банк сам определяет, карта какой платежной системы будет работать, а какая - нет», - добавил Девяткин.

Ранее директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин напомнил, что сертификаты безопасности Visa и Mastercard истекли во всех чипах карт. Глава НСПК подчеркнул, что в настоящий момент обсуждается вопрос вывода из оборота этих карт.