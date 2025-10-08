МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт допустил блокировку продленных карт Visa и Mastercard раньше срока

Специалист рассказал о рисках операций картами Visa и Mastercard с истекшими сертификатами безопасности.
Игнат Далакян 2025-10-08 11:21:28
© Фото: IMAGO, Michael Bihlmayer, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Банковские карты Visa и Mastercard, обслуживание которых продлено еще на несколько лет, могут заблокировать раньше обозначенного срока действия из-за истекших сертификатов безопасности. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

Каждый банк имеет право самостоятельно принимать решение о блокировке, финансовые организации в одностороннем порядке могут менять условия договора, уточнил он.

«Данные карты могут быть небезопасны при проведении расчетов, так как используются определенные платежные системы. Политика безопасности предполагает регулярное обновление самого пластика с чипом, который отвечает за безопасность платежей», - отметил эксперт.

Картами с истекшим сертификатом безопасности нельзя проводить оплату и делать переводы. Также есть вероятность списания средств мошенниками.

«Если есть риск потери средств и банк сам не гарантирует безопасность платежей, то прекращение обслуживания - это правильное решение. Вероятность блокировки карт со сроком обслуживания до 2030 года существует. Банк сам определяет, карта какой платежной системы будет работать, а какая - нет», - добавил Девяткин.

Ранее директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин напомнил, что сертификаты безопасности Visa и Mastercard истекли во всех чипах карт. Глава НСПК подчеркнул, что в настоящий момент обсуждается вопрос вывода из оборота этих карт.

#Банки #карта #наш эксклюзив #Visa #MasterCard #сертификаты безопасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 