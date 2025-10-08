МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Взрывчатку для теракта против генерала Кириллова привезли из Польши

СК завершил расследование дела о гибели командующего войск РХБЗ.
Константин Денисов 2025-10-08 15:27:45
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Главное управление СК РФ завершило расследование дела о теракте, совершенном в отношении командующего войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что организаторы теракта привезли компоненты для взрывчатки на территорию России из Польши. Уже здесь их передали Роберту Сафаряну*, который хранил компоненты у себя в квартире, арендованной еще двумя фигурантами - Рамазаном Падиевым* и Батуханом Точиевым*. После получения соответствующей команды от украинских кураторов они были переданы Ахмаджону Курбонову*.

Исполнитель собрал взрывное устройство и прикрепил его к самокату возле подъезда Кириллова. Когда генерал вышел на улицу, Курбонов дистанционно привел взрывчатку в действие. Напомним, что теракт произошел 17 декабря 2024 года.

В результате взрыва Кириллов и Поликарпов погибли. Кроме того, был причинен ущерб 27 квартирам и 13 автомобилям. Курбонов был задержан силовиками.

СК направил материалы в суд. В то же время продолжается розыск фигурантов, скрывающихся за границей.

* Фигуранты дела внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

#в стране и мире #Теракт #игорь кириллов #СК РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 