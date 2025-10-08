Взрывчатку для теракта против генерала Кириллова привезли из Польши

Главное управление СК РФ завершило расследование дела о теракте, совершенном в отношении командующего войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что организаторы теракта привезли компоненты для взрывчатки на территорию России из Польши. Уже здесь их передали Роберту Сафаряну*, который хранил компоненты у себя в квартире, арендованной еще двумя фигурантами - Рамазаном Падиевым* и Батуханом Точиевым*. После получения соответствующей команды от украинских кураторов они были переданы Ахмаджону Курбонову*.

Исполнитель собрал взрывное устройство и прикрепил его к самокату возле подъезда Кириллова. Когда генерал вышел на улицу, Курбонов дистанционно привел взрывчатку в действие. Напомним, что теракт произошел 17 декабря 2024 года.

В результате взрыва Кириллов и Поликарпов погибли. Кроме того, был причинен ущерб 27 квартирам и 13 автомобилям. Курбонов был задержан силовиками.

СК направил материалы в суд. В то же время продолжается розыск фигурантов, скрывающихся за границей.

* Фигуранты дела внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.