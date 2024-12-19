Путин назвал терактом убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие террористические преступления в отношении многих граждан Российской Федерации», - отметил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он добавил, что киевский режим похожим же образом действует в Курской области, расстреливая мирных граждан. Кроме этого, заметил Путин, Киев убивал журналистов и на других территориях России.

Ранее наш телеканал показал кадры следственного эксперимента с задержанным по делу убийства Кириллова. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб.