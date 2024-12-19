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Путин назвал терактом убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Владимир Путин отметил, что убийство Игоря Кириллова было совершено способом, опасным для многих.
Тимур Шерзад 2024-12-19 13:54:30
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. 

«Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие террористические преступления в отношении многих граждан Российской Федерации», - отметил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. 

Он добавил, что киевский режим похожим же образом действует в Курской области, расстреливая мирных граждан. Кроме этого, заметил Путин, Киев убивал журналистов и на других территориях России. 

Ранее наш телеканал показал кадры следственного эксперимента с задержанным по делу убийства Кириллова. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб.

#Теракт #игорь кириллов #убийство #Владимир Путин
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