Россия уведомила МАГАТЭ об ударе по Нововоронежской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило уведомление от российских властей о ночном инциденте с беспилотником на Нововоронежской АЭС, сообщили в пресс-службе организации. В агентстве подчеркнули, что удар не затронул ядерную безопасность, радиационный фон на станции в норме.

В заявлении организации указано, что Россия сообщила о попадании дрона в градирню АЭС прошлой ночью, но это не сказалось на безопасности ядерных объектов и не привело к изменениям в уровне радиации.

Ранее Росэнергоатом сообщил, что в ночь на 7 октября БПЛА украинских боевиков пытался атаковать градирню Нововоронежской атомной электростанции. Дрон подавили техническими средствами.

Вооруженные силы Украины не первый раз атакуют атомные электростанции. Под ударами находится территория вокруг Запорожской АЭС и даже объекты на самой станции.

Президент Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", рассказал, что украинская артиллерия подорвала вышки ЛЭП и оставила ЗАЭС без внешнего источника питания прямо перед визитов главы агентства по атомной энергетики Рафаэля Гросси. Наблюдатели МАГАТЭ видят, что происходит, но «помалкивают», подчеркнул президент.

На самой станции рассказали «Звезде», что электроснабжение собственных нужд станции осуществляется с помощью дизель-генераторов.