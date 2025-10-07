МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия уведомила МАГАТЭ об ударе по Нововоронежской АЭС

Атака не затронула ядерную безопасность.
Дима Иванов 2025-10-07 23:58:20
© Фото: Ульяна Соловьева, РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило уведомление от российских властей о ночном инциденте с беспилотником на Нововоронежской АЭС, сообщили в пресс-службе организации. В агентстве подчеркнули, что удар не затронул ядерную безопасность, радиационный фон на станции в норме.

В заявлении организации указано, что Россия сообщила о попадании дрона в градирню АЭС прошлой ночью, но это не сказалось на безопасности ядерных объектов и не привело к изменениям в уровне радиации.

Ранее Росэнергоатом сообщил, что в ночь на 7 октября БПЛА украинских боевиков пытался атаковать градирню Нововоронежской атомной электростанции. Дрон подавили техническими средствами.

Вооруженные силы Украины не первый раз атакуют атомные электростанции. Под ударами находится территория вокруг Запорожской АЭС и даже объекты на самой станции.

Президент Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", рассказал, что украинская артиллерия подорвала вышки ЛЭП и оставила ЗАЭС без внешнего источника питания прямо перед визитов главы агентства по атомной энергетики Рафаэля Гросси. Наблюдатели МАГАТЭ видят, что происходит, но «помалкивают», подчеркнул президент.

На самой станции рассказали «Звезде», что электроснабжение собственных нужд станции осуществляется с помощью дизель-генераторов.

#в стране и мире #МАГАТЭ #Запорожская АЭС #ядерная безопасность #БПЛА ВСУ #Нововоронежская АЭС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 