Украинский дрон взорвался при ударе о градирню Нововоронежской АЭС

Украинский беспилотник был подавлен, однако при столкновении с градирней дрон детонировал и оставил темный след на сооружении.
Игнат Далакян 2025-10-07 14:55:03
© Фото: Александр Юрьев, РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат украинских боевиков пытался атаковать градирню Нововоронежской атомной электростанции. Об этом сообщает Росэнергоатом.

«В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при ударе с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 украинский дрон детонировал. В результате столкновения на градирне остался темный след, но при этом нет разрушений и пострадавших.

В настоящий момент обеспечена безопасность эксплуатации АЭС, радиационный фон соответствует естественным значениям. Сейчас на месте произошедшего работают правоохранительные органы.

В ведомстве также напомнили, что ранее ВСУ предпринимали попытки ударов по основным сооружениям Курской и Смоленской атомных электростанций.

#АЭС #дрон #ВСУ #атака
