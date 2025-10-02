На ЗАЭС рассказали о ситуации после обрыва последней высоковольтной ЛЭП

Ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под контролем. Об этом сообщила «Звезде» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она подчеркнула, что электростанция информирует и уведомляет МАГАТЭ о текущей обстановке в установленном порядке и в постоянном режиме.

«Электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в настоящий момент обеспечивается резервными дизель-генераторами», - рассказала Яшина.

Персонал станции, пояснила директор по коммуникациям станции, постоянно контролирует параметры безопасности.

Яшина подчеркнула, что радиационная обстановка на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в норме, никаких изменений не зафиксировано.

Ранее Яшина объясняла, как персонал станции обеспечивает безопасность ее действия за счет резервных дизельных генераторов, которые используются в случае отключения высоковольтной линии.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что на электростанции задействовано достаточное количество сил и средств, необходимых для поддержания и обеспечения безопасного состояния АЭС. Она имеет достаточный запас топлива для поддержания генераторов в рабочем состоянии.

До этого директор электростанции дал развернутый комментарий по артиллерийскому удару ВСУ, который пришелся по объектам, находящимся в промышленной зоне ЗАЭС. Одним из этих объектов был склад с топливом, которое хранится для обеспечения нужд станции.