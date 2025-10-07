МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: Киев бьет по мирным объектам, пытаясь показать Западу хоть какие-то успехи

ВСУ отступают по всей линии фронта.
Константин Денисов 2025-10-07 21:38:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ВСУ бьют по мирным объектам на территории России, пытаясь показать своим западным покровителям хоть какие-то успехи на фронте. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны страны и Генштаба ВС РФ, а также командующими группировок войск.

Российский лидер подчеркнул, что украинские боевики отступают по всей линии фронта. В 2025 году российская армия освободила уже почти пять тысяч квадратных километров территории.

Путин отметил, что стратегическая инициатива на передовой полностью находиться в руках России. ВС РФ освободили от ВСУ уже 219 населенных пунктов.

7 октября Путин отметил свой 73-й день рождения. Он полностью провел этот день в Санкт-Петербурге. Президента России поздравили ряд мировых лидеров. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что с 8 по 10 октября у российского лидера запланирован визит в Таджикистан.

#ВС РФ #Украина #ВСУ #Владимир Путин #день рождения
