ВСУ бьют по мирным объектам на территории России, пытаясь показать своим западным покровителям хоть какие-то успехи на фронте. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны страны и Генштаба ВС РФ, а также командующими группировок войск.

Российский лидер подчеркнул, что украинские боевики отступают по всей линии фронта. В 2025 году российская армия освободила уже почти пять тысяч квадратных километров территории.

Путин отметил, что стратегическая инициатива на передовой полностью находиться в руках России. ВС РФ освободили от ВСУ уже 219 населенных пунктов.

7 октября Путин отметил свой 73-й день рождения. Он полностью провел этот день в Санкт-Петербурге. Президента России поздравили ряд мировых лидеров. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что с 8 по 10 октября у российского лидера запланирован визит в Таджикистан.