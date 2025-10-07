МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко пожелал Путину в день рождения неиссякаемых сил для новых успехов

Белорусский лидер отметил, что верность долгу и политическая мудрость Путина снискали славу и уважение зарубежных коллег.
Глеб Владовский 2025-10-07 08:38:44
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном портале правительства республики.

«Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание», - говорится в тексте поздравления.

Лукашенко также подчеркнул, что россияне связывают с именем Путина  укрепление суверенитета России, а также другие социально значимые достижения. Кроме того, он пожелал российскому лидеру в том числе неиссякаемых сил для новых успехов на посту главы государства.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения. В телеграмме он также выразил надежду на то, что народы России и КНДР продолжат развивать двусторонние отношения.

