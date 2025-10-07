Пашинян по телефону поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Пашинян провели телефонный разговор. В ходе беседы Пашинян подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений, а также отметил большой вклад в него российского президента.

Также Путин принял поздравления от президента Белоруссии Александра Лукашенко, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее теплые слова и пожелания российскому лидеру озвучили президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер КНДР Ким Чен Ын. 7 октября Путину исполнилось 73 года.