Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР подчеркнул важность роли России в построении многополярного мира.
Глеб Владовский 2025-10-07 07:05:00
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Текст телеграммы опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения... Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной», - говорится в поздравлении.

Ким Чен Ын также выразил надежду на то, что народы обоих государств продолжат развивать двусторонние отношения. Кроме того, он подчеркнул важность роли Москвы в формировании многополярного мира и пообещал Москве поддержку со стороны КНДР в борьбе за суверенитет России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как внуки Путина поздравят своего дедушку с днем рождения. Официальный представитель Кремля отметил, что на этот день у российского лидера запланировано большое количество международных телефонных разговоров.

Напомним, российскому лидеру сегодня, 7 октября, исполнилось 73 года.

