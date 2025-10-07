Алиев поздравил Путина с днем рождения по телефону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина по телефону с днем рождения. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действительно, президент Алиев по телефону поздравил президента Путина с днем рождения. Обсуждались и другие вопросы, это очень важно», - уточнил он в беседе с журналистами.
Ранее в пресс-службе азербайджанского лидера заявили, что главы государств в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения.
Напомним, поздравительные телеграммы Путину также отправили лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»