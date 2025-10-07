Алиев поздравил Путина с днем рождения по телефону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина по телефону с днем рождения. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Алиев по телефону поздравил президента Путина с днем рождения. Обсуждались и другие вопросы, это очень важно», - уточнил он в беседе с журналистами.