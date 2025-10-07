МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Алиев поздравил Путина с днем рождения по телефону

Лидеры государств обсудили двусторонние отношения.
Глеб Владовский 2025-10-07 12:59:54
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина по телефону с днем рождения. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Алиев по телефону поздравил президента Путина с днем рождения. Обсуждались и другие вопросы, это очень важно», - уточнил он в беседе с журналистами.

Ранее в пресс-службе азербайджанского лидера заявили, что главы государств в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения.

Напомним, поздравительные телеграммы Путину также отправили лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

#Россия #в стране и мире #Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #день рождения #телефонный разговор
