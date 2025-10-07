МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Юрист призвала звать психиатра на сделку по покупке квартиры для защиты от аферистов

Под подозрение в мошенничестве стали попадать пожилые собственники квартир.
Константин Денисов 2025-10-07 15:30:42
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Юрист по недвижимости Елена Кульпина дала несколько советов покупателям недвижимости, для того чтобы застраховать себя от мошеннических действий во время сделки.

В последнее время участились случаи попыток возврата проданной недвижимости со стороны бывших собственников. После совершения сделки они требуют ее отмены, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников, вымогавших у них деньги. При этом есть прецеденты, когда суды вставали на их сторону и отменяли сделку.


«На мой взгляд, практика судебная, которая складывается на сегодняшний день, связанная с продажей квартиры под влиянием мошенников, абсолютно абсурдна. Потому что если продавец даже был ведом мошенниками и в момент продажи квартиры не отдавал отчета своим действиям, то в законодательстве РФ предусмотрен четко сформулированный механизм того, как такие сделки отменяются и какие они имеют последствия. В частности, это статья 177-я Гражданского кодекса, которая позволяет признать сделку недействительной на том основании, что лицо в момент совершения сделки не отдавало отчета своим действиям и не могло руководить ими», - рассказала Кульпина.

Также она подчеркнула, что, в соответствии с действующим законодательством, при отмене сделки предусмотрен принцип двусторонней реституции. В этом случае продавцу возвращается недвижимость, а покупателю - денежные средства.

Также юрист подсказала, что перед приобретением недвижимости, какими бы выгодными ни были условия, необходимо максимально проверить квартиру или другой объект на предмет возможного подвоха. Лучше это сделать с помощью специалистов.

«Как вариант, попробовать пригласить на сделку психиатра, для того чтобы именно в момент совершения сделки он дал заключение о том, что лицо отдает отчет своим действиям и может руководить ими. Но здесь есть определенный нюанс. У нас еще пока нет судебной практики», - призналась Кульпина.

Кроме того, она посоветовала максимально подробно отследить движение денежных средств. Весь механизм оплаты должен быть прозрачным.

Напомним, в августе 2024 года телефонные мошенники, представившись сотрудниками полиции, обманули певицу Ларису Долину. Артистку вынудили продать квартиру и передать им вырученные от сделки средства. Также певица перевела неизвестным свои личные сбережения. Ущерб составил более 200 миллионов рублей. Позже суд вернул недвижимость артистке.

#недвижимость #мошенничество #наш эксклюзив #Лариса Долина
