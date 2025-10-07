Юрист призвала звать психиатра на сделку по покупке квартиры для защиты от аферистов

Юрист по недвижимости Елена Кульпина дала несколько советов покупателям недвижимости, для того чтобы застраховать себя от мошеннических действий во время сделки.

В последнее время участились случаи попыток возврата проданной недвижимости со стороны бывших собственников. После совершения сделки они требуют ее отмены, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников, вымогавших у них деньги. При этом есть прецеденты, когда суды вставали на их сторону и отменяли сделку.



«На мой взгляд, практика судебная, которая складывается на сегодняшний день, связанная с продажей квартиры под влиянием мошенников, абсолютно абсурдна. Потому что если продавец даже был ведом мошенниками и в момент продажи квартиры не отдавал отчета своим действиям, то в законодательстве РФ предусмотрен четко сформулированный механизм того, как такие сделки отменяются и какие они имеют последствия. В частности, это статья 177-я Гражданского кодекса, которая позволяет признать сделку недействительной на том основании, что лицо в момент совершения сделки не отдавало отчета своим действиям и не могло руководить ими», - рассказала Кульпина.

Также она подчеркнула, что, в соответствии с действующим законодательством, при отмене сделки предусмотрен принцип двусторонней реституции. В этом случае продавцу возвращается недвижимость, а покупателю - денежные средства.

Также юрист подсказала, что перед приобретением недвижимости, какими бы выгодными ни были условия, необходимо максимально проверить квартиру или другой объект на предмет возможного подвоха. Лучше это сделать с помощью специалистов.

«Как вариант, попробовать пригласить на сделку психиатра, для того чтобы именно в момент совершения сделки он дал заключение о том, что лицо отдает отчет своим действиям и может руководить ими. Но здесь есть определенный нюанс. У нас еще пока нет судебной практики», - призналась Кульпина.

Кроме того, она посоветовала максимально подробно отследить движение денежных средств. Весь механизм оплаты должен быть прозрачным.

Напомним, в августе 2024 года телефонные мошенники, представившись сотрудниками полиции, обманули певицу Ларису Долину. Артистку вынудили продать квартиру и передать им вырученные от сделки средства. Также певица перевела неизвестным свои личные сбережения. Ущерб составил более 200 миллионов рублей. Позже суд вернул недвижимость артистке.