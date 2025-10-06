Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа», - говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что другими темами для обсуждения стали ситуация в Сирии и ядерная программа Ирана. Обе стороны выразили заинтересованность в мирном урегулировании конфликтов.

Кроме того, предметом беседы стал мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. Инициатива американского лидера включает 20 пунктов, основными из которых являются вывод израильских войск из Газы, обмен заложниками и установление на территории управления международной миссии.

Нетаньяху выразил Путину теплые пожелания в связи с предстоящим днем рождения президента РФ. В свою очередь, российский президент поздравил израильского премьера и весь еврейский народ с праздником Суккот.

Ранее стало известно о том, что в Египет стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, которые обсуждают план Трампа. Встреча делегаций проходит при посредничестве представителей Белого дома.