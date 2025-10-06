Отбывающего наказание экс-министра Абызова арестовали по новому делу

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

В 2023 году Абызов был приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за создание организованного преступного сообщества. Он отбывает наказание в колонии в Сыктывкаре.

В 2025 году в отношении экс-чиновника было возбуждено новое уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Решение суда об аресте вызвало удивление у Абызова и его защиты, которые указали, что министр не может влиять на ход следствия в связи нахождением в колонии.

Счета Абызова и его супруги арестованы. Ранее суд постановил взыскать с него имущество на сумму 1,5 млрд рублей. При этом 20 млрд рублей бывший министр заплатил по иску Генеральной прокуратуры.