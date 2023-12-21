В стране и мире Экс-министра Открытого правительства Абызова приговорили к 12 годам заключения Елизавета Егорова Преображенский суд города Москвы вынес приговор Михаилу Абызову. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам лишения свободы. Решение принял Преображенский суд города Москвы. Кадры с зала суда показал корреспондент «Звезды». Ранее стало известно, что Абызов заплатил по иску Генпрокуратуры России больше 20 миллиардов рублей из своих личных средств, сообщил адвокат обвиняемого Анатолий Кузнецов. Напомним, что иск Генпрокуратуры к экс-министру и «Альфа-банку» поступил в Гагаринский суд города Москвы еще в 2021 году. Госучреждение было намерено взыскать с них больше 126 миллионов долларов. Экспертное мнение и аналитика