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Бывший министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

Игнат Далакян
15:06 04.12.2023
Михаил Абызов был задержан в марте 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и хищении крупной денежной суммы.
Бывший министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры
© Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
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Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов выплатил из своих личных средств более 20 миллиардов рублей по иску Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кузнецов на заседании Преображенского суда Москвы.

«Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей», - цитирует РИА Новости слова защитника.

Ранее Генпрокуратура РФ направила дело Михаила Абызова в Гагаринский суд Москвы. Также были направлены еще 11 дел предполагаемых его сообщников.

Напомним, что экс-министра Михаила Абызова задержали 26 марта 2019 года. Следствие сообщало, что бывший министр вместе со своими сообщниками Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его. В 2020 году суд постановил взыскать с Абызова в доход государства более 32 миллиардов рублей.

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