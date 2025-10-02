МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день

Порядка 750 тысяч сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Екатерина Пономарева 2025-10-02 01:40:20
© Фото: Li Rui, Global Look Press

Налогоплательщики США будут вынуждены выплатить 400 миллионов долларов в день в зарплатах чиновникам несмотря на приостановку работы правительства США. Эти данные подсчитали в управлении конгресса по бюджету (CBO).

В опубликованном ответе на запрос сенаторов о стоимости шатдауна написано, что 750 000 сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск в случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году. Ежедневная компенсация зарплаты чиновников составит около 400 миллионов долларов. 

Ранее офицер ВС США в отставке сообщил «Звезде», что шатдаун в США закончится повышением госдолга. 1 октября в 00.01 по восточному времени (07.01 мск) в США официально наступил шатдаун. Работа федерального правительства приостановлена, поскольку конгресс не смог принять бюджет на новый финансовых год, который наступил в Америке 1 октября.

#сша #шатдаун
