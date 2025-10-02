МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт предположил, какие планы строит Трамп в отношении Пентагона

Новая стратегия Пентагона предполагает восстановление вертикали управления, считает Александр Беляев.
Гоар Хачатурян 2025-10-02 09:35:56
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп разработал новую стратегию Пентагона, в рамках которой хочет наладить управление Министерством обороны, а именно - полностью подчинить его себе. Такое мнение выразил политолог, подполковник ФСБ РФ в отставке Александр Беляев в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Трамп желает, чтобы Пентагон выполнял те указания, которые он считает необходимым ему поставить», - объяснил эксперт.

По мнению Беляева, Трамп занялся этим вопросом именно сейчас не просто так. После израильского удара по штаб-квартире ХАМАС в Дохе выяснилось, что американские военные работали вместе с Израилем. Президент США узнал об этом постфактум.

Так Дональд Трамп понял, что управляет армией только формально. И новая стратегия Пентагона направлена на то, чтобы восстановить хоть какую-то вертикаль управления, считает подполковник в отставке.

Накануне в США официально объявили о шатдауне, работа федерального правительства приостановлена на неопределенный срок. Государственным учреждениям теперь запрещено расходовать средства, большинство служащих отправятся в неоплачиваемый отпуск. Военные, чиновники и работники других служб на время шатдауна не будут получать заработную плату.

Офицер ВС США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в беседе со «Звездой» рассказал, что шатдаун не несет серьезных угроз американской экономике.

#сша #Дональд Трамп #Пентагон #наш эксклюзив #американская армия
