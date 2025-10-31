Срок вступления новых правил расчета утильсбора перенесли на 1 декабря

Срок вступления в силу новых правил по расчету утильсбора на легковые машины сдвинули на один месяц, до 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.

Проект постановления был внесен в правительство. Проработать отсрочку поручил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Министерство подчеркивает, что граждане, которые могли уже после публикации проекта заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил, могли столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке машин. В Минпромторге решили учесть интересы этих граждан.

«Принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц - с 1 декабря 2025 года», - говорится в сообщении министерства.

Отсрочка поможет завершить процессы доставки в рамках действующих заказов. Минпромторг отмечает, что изменения не отразятся на тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до вступления в силу новой нормы. Министерство призывает учитывать изменения в расчете утильсбора при планировании новых заказов на зарубежные автомобили.

Ранее Минпромторг подготовил изменения в расчет утильсбора, предполагающие введение дополнительных показателей для легковых автомобилей. Новый подход подразумевает, что базовая ставка для расчета сбора формируется исходя из типа и объема двигателя.

При этом предлагается сохранить действие меры поддержки в виде льготного коэффициента граждан, которые ввозят иномарки с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Доля таких машин в российском автопарке превышает 80%, отметили в министерстве.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал «Звезде», что в условиях повышения утильсбора стоит обратить внимание на подержанные автомобили. Но нужно заранее подумать о том, насколько сложно будет содержать такой автомобиль. Стоит внимательно смотреть на возраст, состояние и пробег автомобиля, отметил эксперт. Иначе можно купить одну большую проблему, которую будет сложно содержать.