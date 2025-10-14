МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мантуров поручил проработать отсрочку новых правил расчета утильсбора

Это должно дать возможность покупателям завершить свои сделки по старым правилам.
Владимир Рубанов 2025-10-14 14:15:46
© Фото: Federico Gambarini dpa, Global Look Press

Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу представить предложения по отсрочке вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Об этом сообщили в министерстве.

В сентябре Минпромторг подготовил изменения в правила расчета утильсбора. Предполагалось, что новые правила вступят в силу с 1 ноября. Льготные ставки предлагается сохранить для физлиц, которые везут машины для личного пользования, и лишь для иномарок до 160 л.с. Если мощность больше, то будет выплачиваться коммерческий утильсбор, который в разы выше.

После того как предложение опубликовали, резко подскочил спрос на автомобили. Россияне спешили купить машину на прежних условиях, в том числе в кредит.

Ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов. Там сформировались очереди. Срок доставки автомобиля из-за границы мог увеличиться на несколько недель из-за очередей. В сообщении предполагается, что при этом могли пострадать и те, кто купил машины до анонса новых ставок.

Мантуров попросил Минпромторг проработать и представить варианты расширения переходного периода. Это должно дать возможность людям завершить свои сделки по старым правилам.

