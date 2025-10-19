МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт рассказал, можно ли сэкономить на покупке подержанной машины

Нужно внимательно смотреть на возраст, состояние и пробег автомобиля, отметил Ян Хайцеэр.
Владимир Рубанов 2025-10-19 13:36:25
© Фото: Oksana Korol Business Online, Global Look Press

Обращать внимание на подержанные машины в условиях повышения утилизационного сбора на новые можно, но нужно заранее подумать о том, насколько сложно будет содержать такой автомобиль. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Нужно внимательно смотреть на возраст, состояние и пробег автомобиля, отметил эксперт. Иначе можно купить одну большую проблему, которую будет сложно содержать.

«15 лет - это много, это в какой то мере закат жизни автомобиля. Там будет высокий износ всех узлов и агрегатов. Но если человек умеет чинить своими руками, то служить она будет долго. Но я бы рассматривал машину свежее, до 7 лет», - сказал специалист.

На вторичном рынке попадаются неплохие экземпляры, которые недорого содержать, говорит Хайцеэр. Это, как правило, не касается премиальных моделей известных брендов: они всегда дороже в содержании, чем машины среднего и малого класса.

«Если вы сможете найти машину с вменяемым пробегом, то это будет очень неплохая история. Действительно, содержание авто среднего класса - не так дорого, как представляется, и кузова крепкие», - добавил эксперт.

По его словам, славятся своей долговечностью японские машины, но не всегда их кузовное покрытие лучше, чем у европейских моделей. Корейские автомобили тоже доступны для ремонта и достаточно долговечны.

В России планируют повысить утильсбор на автомобили с мощностью двигателя более 150 л.с. Предполагалось, что новые правила введут с 1 ноября, но потом было решено проработать их отсрочку. На границе образовались большие очереди из-за того, что люди спешат купить машины по старым правилам.

#Автомобили #наш эксклюзив #покупка #Ремонт #автовладельцы #утильсбор #запчасти
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 