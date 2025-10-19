Эксперт рассказал, можно ли сэкономить на покупке подержанной машины

Обращать внимание на подержанные машины в условиях повышения утилизационного сбора на новые можно, но нужно заранее подумать о том, насколько сложно будет содержать такой автомобиль. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Нужно внимательно смотреть на возраст, состояние и пробег автомобиля, отметил эксперт. Иначе можно купить одну большую проблему, которую будет сложно содержать.

«15 лет - это много, это в какой то мере закат жизни автомобиля. Там будет высокий износ всех узлов и агрегатов. Но если человек умеет чинить своими руками, то служить она будет долго. Но я бы рассматривал машину свежее, до 7 лет», - сказал специалист.

На вторичном рынке попадаются неплохие экземпляры, которые недорого содержать, говорит Хайцеэр. Это, как правило, не касается премиальных моделей известных брендов: они всегда дороже в содержании, чем машины среднего и малого класса.

«Если вы сможете найти машину с вменяемым пробегом, то это будет очень неплохая история. Действительно, содержание авто среднего класса - не так дорого, как представляется, и кузова крепкие», - добавил эксперт.

По его словам, славятся своей долговечностью японские машины, но не всегда их кузовное покрытие лучше, чем у европейских моделей. Корейские автомобили тоже доступны для ремонта и достаточно долговечны.

В России планируют повысить утильсбор на автомобили с мощностью двигателя более 150 л.с. Предполагалось, что новые правила введут с 1 ноября, но потом было решено проработать их отсрочку. На границе образовались большие очереди из-за того, что люди спешат купить машины по старым правилам.