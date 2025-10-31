МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Японии возмутились поручением Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Представители «Нихон Хиданке» обсуждали с американскими организациями, специализирующихся на мирных инициативах, подготовку обращения к администрации Трампа.
Дарья Ситникова 2025-10-31 05:53:11
© Фото: Stanislav Kogiku, AFLO, Global Look Press

Директор-представитель японской Конфедерации ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок «Нихон Хиданке» Сатоси Танака заявил, что возмущен из-за заявления президента США Дональда Трампа о поручении Пентагону возобновить испытания ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью телеканалу NHK.

«Я просто потерял дар речи. У них и так есть огромное количество высокотехнологичных ядерных вооружений. Зачем им еще больше?» - сказал он.

С его слов, необходимо предотвратить проведение ядерных испытаний в Соединенных Штатах. Он отметил, что представители «Нихон Хиданке» обсуждали с американскими организациями, которые специализируются на мирных инициативах, подготовку обращения к администрации Трампа. Они требуют извиниться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасики, а также поспособствовать процессу ядерного разоружения.

«Я чувствую, что и в Америке есть люди, которые серьезно задумываются о проблеме ядерного оружия. Мы должны действовать вместе», - заключил Танака.

Трамп ранее заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. С его слов, США «обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия». После своей страны на второе место он поставил Россию, а на третье – Китай по количеству соответствующего вооружения.

На это пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник», который прошли ранее, не являются ядерными. Он объяснил, что сейчас действует мораторий на подобные испытания.

#сша #Япония #Трамп #ядерное оружие #испытание #сатоси танака
