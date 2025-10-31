Трамп заявил, что Байден преступник и «должен сидеть в тюрьме»

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал бывшего президента США Джо Байдена преступником, который «должен сидеть в тюрьме». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Он - преступник и должен сидеть в тюрьме. Крупный подлец и неудачник. Урод, как внутри, так и снаружи!», - сказал американский лидер.

Поводом для такой реакции Трампа стала новость, что расследование по делу о погроме в Капитолии, начатое против него при администрации Байдена, оказалось бездоказательным, пишет 360.ru. Со слов президента США, он «здорово отделал» Байдена.

Напомним, речь идет о событиях 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов. В результате были арестованы сотни человек, самому политику же вменяли организацию беспорядков.