Экономист объяснил, как ЕС накажет сам себя присвоением российских активов

Доктор экономических наук, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС.

«Главная задача - сделать так, чтобы поставки энергоресурсов шли в ЕС исключительно из западного лагеря, а точнее - из США. Поскольку российские поставки были гораздо выгоднее, то в конечном счете терпеть будет европейский потребитель», - сказал Климов.

Что касается запрета на импорт российского СПГ, то эксперт пояснил, что отсрочка от полного отказа от него связана с тем, что сейчас Европа просто не готова к такому сценарию.

Коснулся Климов и вопроса последствий присвоения Западом замороженных российских активов. По его мнению, это приведет только к усилению оттока капиталов из ЕС и Великобритании в страны Азии и Ближнего Востока.

В 19-м пакете ЕС среди прочего ввел полный запрет на экспорт в Россию роз, азалий, рододендронов, других живых растений, а также листвы, веток деревьев, частей растений, цветов без бутонов, трав, мхов и лишайников - свежих, сушеных, окрашенных или обработанных иным образом.