МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: Трамп поставил под сомнение усиление антироссийских санкций

Американский лидер на встрече со своим китайским коллегой не поднимал тему российской нефти.
Виктория Бокий 2025-10-31 03:45:13
© Фото: Daniel Torok, White House, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg.

Известно, что американский лидер на встрече со своим китайским коллегой не поднимал тему российской нефти. Это и поставило под сомнение вопрос усиления антироссийских санкций. Как рассказывал сам Трамп, он с Си Цзиньпином говорил на тему того, как сообща попытаться урегулировать украинский кризис, а также о совместной работе.

Эксперт из консалтинговой компании Obsidian Risk Advisors Брэтт Эриксон считает, если Трамп не поднимает тему российской нефти в диалоге с лидером КНР, то «это подрывает весь смысл санкционной политики».

Напомним, что накануне Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан. По словам главы Белого дома, стороны смогли достигнуть согласия по многим вопросам. Также американский лидер озвучил оценку этой встречи. Он считает, что переговоры с китайской стороной прошли на 12 баллов из 10.

#Дональд Трамп #Си Цзиньпин #Антироссийские санкции #российская нефть #санкционная политика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 