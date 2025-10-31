Bloomberg: Трамп поставил под сомнение усиление антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg.

Известно, что американский лидер на встрече со своим китайским коллегой не поднимал тему российской нефти. Это и поставило под сомнение вопрос усиления антироссийских санкций. Как рассказывал сам Трамп, он с Си Цзиньпином говорил на тему того, как сообща попытаться урегулировать украинский кризис, а также о совместной работе.

Эксперт из консалтинговой компании Obsidian Risk Advisors Брэтт Эриксон считает, если Трамп не поднимает тему российской нефти в диалоге с лидером КНР, то «это подрывает весь смысл санкционной политики».

Напомним, что накануне Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан. По словам главы Белого дома, стороны смогли достигнуть согласия по многим вопросам. Также американский лидер озвучил оценку этой встречи. Он считает, что переговоры с китайской стороной прошли на 12 баллов из 10.