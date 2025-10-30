МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп встретился с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее

Глава Белого дома заявил, что США и Китай уже смогли договориться по многим вопросам, председатель КНР добавил, что Пекин и Вашингтон смогут добиться успеха.
Ян Брацкий 2025-10-30 06:21:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина началась в южнокорейском городе Пусан. Лидеры двух стран общаются на авиабазе Кимхэ, сообщил Белый дом. На открытой для журналистов части встречи, Трамп и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и сказали несколько приветственных слов. Американский лидер заявил, что им уже удалось достичь согласия по многим вопросам.

«У нас будут некоторые дискуссии. Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас», - заверил Трамп.

Президент США допустил, что по итогам его встречи с Си Цзиньпином может быть подписана торговая сделка. Оценивая свои отношения с председателем КНР, американский лидер заявил, что они всегда были хорошими и назвал  своего китайского коллегу великим лидером великой страны. В своем ответном слове Си Цзиньпин отметил, что Китай и США могут добиться процветания и успеха.

«Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений», - отметил Си Цзиньпин.

При этом китайский лидер выразил уверенность, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа «сделать Америку снова великой».

Напомним, встреча лидеров Китая и США проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. О предстоящей встрече Дональд Трамп объявил еще в начале октября. Тогда он уточнил, что собирается обсудить с Си Цзиньпином большое соглашение между США и Китаем.

#Китай #сша #Трамп #Си Цзиньпин #переговоры #АТЭС #Торговая сделка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 