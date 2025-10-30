Трамп встретился с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина началась в южнокорейском городе Пусан. Лидеры двух стран общаются на авиабазе Кимхэ, сообщил Белый дом. На открытой для журналистов части встречи, Трамп и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и сказали несколько приветственных слов. Американский лидер заявил, что им уже удалось достичь согласия по многим вопросам.

«У нас будут некоторые дискуссии. Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас», - заверил Трамп.

Президент США допустил, что по итогам его встречи с Си Цзиньпином может быть подписана торговая сделка. Оценивая свои отношения с председателем КНР, американский лидер заявил, что они всегда были хорошими и назвал своего китайского коллегу великим лидером великой страны. В своем ответном слове Си Цзиньпин отметил, что Китай и США могут добиться процветания и успеха.

«Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений», - отметил Си Цзиньпин.

При этом китайский лидер выразил уверенность, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа «сделать Америку снова великой».

Напомним, встреча лидеров Китая и США проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. О предстоящей встрече Дональд Трамп объявил еще в начале октября. Тогда он уточнил, что собирается обсудить с Си Цзиньпином большое соглашение между США и Китаем.