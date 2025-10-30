Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из 10

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти возможных. Американский лидер назвал их «потрясающими» и «удивительными». Встреча состоялась на фоне перманентной торговой войны между странами.

Си Цзиньпин тоже позитивно оценил диалог. Он подчеркнул, что у стран есть разногласия, но они должны быть партнерами и друзьями, совместно работать ради процветания.

Переговоры прошли 30 октября в южнокорейском Пусане в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Они длились около полутора часов.

Трамп подчеркнул, что стороны приняли «выдающиеся решения» и согласились по многим важным вопросам, хотя некоторые проблемы остались нерешенными. Вашингтон незначительно снизил пошлины для китайских товаров - с 57% до 47%. Пекин на год приостановит введение мер экспортного контроля для редкоземельных металлов.