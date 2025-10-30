МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из 10

Китайский лидер тоже позитивно оценил диалог.
Владимир Рубанов 2025-10-30 22:40:50
© Фото: Shen Hong XinHua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти возможных. Американский лидер назвал их «потрясающими» и «удивительными». Встреча состоялась на фоне перманентной торговой войны между странами.

Си Цзиньпин тоже позитивно оценил диалог. Он подчеркнул, что у стран есть разногласия, но они должны быть партнерами и друзьями, совместно работать ради процветания.

Переговоры прошли 30 октября в южнокорейском Пусане в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Они длились около полутора часов.

Трамп подчеркнул, что стороны приняли «выдающиеся решения» и согласились по многим важным вопросам, хотя некоторые проблемы остались нерешенными. Вашингтон незначительно снизил пошлины для китайских товаров - с 57% до 47%. Пекин на год приостановит введение мер экспортного контроля для редкоземельных металлов.

#Китай #сша #Дональд Трамп #Южная Корея #Саммит #Си Цзиньпин #переговоры #АТЭС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 