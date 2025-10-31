Более двух тысяч человек погибли в суданском Эль-Фашере

Число погибших в Эль-Фашере в Судане возросло до 2,2 тысячи человек после перехода города под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования 26 октября. Об этом сообщил представитель регионального правительства Агад бен Кони в разговоре с РИА Новости.

Известно, что среди погибших есть дети, женщины и старики. Отмечается, что 393 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома после перехода города под контроль мятежников. Столько человек покинули город за последние четыре дня.

«Число погибших возросло до 2227 человек, среди них дети, женщины и старики. Все видели видео, как боевики расстреливают людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где находились раненые, больные или просто люди, которые искали укрытие на фоне обстрелов и активных боев», - сказал он.

Как сообщил собеседник агентства, количество добравшихся до лагерей беженцев в Корме, Тавиле и других городах, оценивается в районе 30 тысяч. Остальные, по данным бен Кони, находятся в пути. Кроме того, он не исключает, что некоторые беженцы могут быть убитыми или находятся в плену боевиков.

«Они могли быть убиты в ходе расправ или попасть в плен к боевиками, чтобы впоследствии те требовали от их родственников выкуп или своего рода налог на жизнь», - добавил Агад бен Кони.

Напомним, что постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Организации назвал ситуацию в Судане тревожной. Он напомнил, что применение насилия в отношении граждан недопустимо и противоречит общепризнанным нормам международного гуманитарного права.