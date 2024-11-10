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МИД Судана выразил надежду, что РФ защитит страну от давления Запада

По словам дипломата Аль-Хаджа, помимо защиты от санкций, Москва может предоставить гуманитарную и политическую помощь.
Глеб Владовский 2024-11-10 03:17:10
© Фото: Han Xu XinHua Globallookpress

В Судане выразили надежду, что Россия поможет избежать стране давления Запада, в том числе санкционного. Такое заявление сделал замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж в беседе с РИА Новости.

«Мы хотели бы, чтобы Россия воспользовалась своим влиянием в Совете Безопасности ООН и помогла нам избежать влияния со стороны стран Запада, которые пытаются оказывать на нас большое давление», - приводит агентство слова дипломата.

Политик также отметил, что надеется на гуманитарную и политическую помощь со стороны Москвы.

Напомним, что в апреле 2023 года в Судане начались боестолкновения между военизированными «Силами быстрого реагирования» и регулярной армией. По данным ООН, в стране наблюдаются вспышки этнического насилия и целенаправленные атаки на гражданское население. Конфликт унес тысячи жизней и привел к перемещению семи миллионов человек за первые семь месяцев.

#Россия #в стране и мире #ООН #судан #западные санкции
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