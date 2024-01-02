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Силы быстрого реагирования в Судане согласились освободить пленных и прекратить огонь

В тексте опубликованной декларации также говорится о готовности начать переговоры и открыть гуманитарные коридоры.
Ирина Елагина 2024-01-02 18:59:01
© Фото: Alain Uaykani, XinHua, Globallookpress

Силы быстрого реагирования в Судане обнародовали декларацию о готовности к перемирию и освобождению пленных. Об этом сообщили РИА Новости.

Из текста опубликованной декларации следует, что началась подготовка к незамедлительному прекращению огня. Силы быстрого реагирования заявили о готовности к прямым переговорам с Суданской армией.

Кроме того, декларируется, что на свободу отпустят 451 пленного и создание Нацкомитета по защите населения в пострадавших от войны районах и открытии гуманитарных коридоров.

Ранее сообщалось о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с главой военного ведомства Южного Судана генералом Чол Тон Балоком, на которых обсуждались совместные проекты в оборонной сфере и обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Африке.

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