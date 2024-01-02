Силы быстрого реагирования в Судане согласились освободить пленных и прекратить огонь

Силы быстрого реагирования в Судане обнародовали декларацию о готовности к перемирию и освобождению пленных. Об этом сообщили РИА Новости.

Из текста опубликованной декларации следует, что началась подготовка к незамедлительному прекращению огня. Силы быстрого реагирования заявили о готовности к прямым переговорам с Суданской армией.

Кроме того, декларируется, что на свободу отпустят 451 пленного и создание Нацкомитета по защите населения в пострадавших от войны районах и открытии гуманитарных коридоров.

Ранее сообщалось о переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с главой военного ведомства Южного Судана генералом Чол Тон Балоком, на которых обсуждались совместные проекты в оборонной сфере и обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Африке.



