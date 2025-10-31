МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко заявил, что «послал» США за просьбу извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии отметил, что не видит своей вины и вины соотечественников в этом инциденте.
Владимир Рубанов 2025-10-31 20:58:29
© Фото: Roman Naumov URA.RU, Global Look Press

США потребовали от Белоруссии извиниться перед Литвой за метеозонды, нарушившие воздушное пространство этой страны. Президент Александр Лукашенко, по его словам, ответил «пошли на» и заявил, что извинения будут только в случае подтверждения вины. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко сообщил, что ведет переговоры с США, но они идут тяжело. После инцидента с метеозондами США прислали требование извиниться публично. Президент Белоруссии отметил, что не видит своей вины и вины соотечественников в этом инциденте.

Литва 29 октября закрыла автотранспортную границу с Белоруссией на месяц. Это решение якобы стало ответом на нарушение воздушного пространства метеозондами с контрабандой сигарет. До этого аэропорт Вильнюса несколько раз закрывали из-за появления в воздушном пространстве воздушных шаров.

В начале октября пограничники зафиксировали не менее 26 воздушных шаров, которые пересекли границу. Литовские власти сообщили, что в 2025 году отмечено около 500 случаев воздушной контрабанды.

Белорусский МИД заявил, что закрытие границы Литвой демонстрирует ее отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. Лукашенко назвал решение литовских властей «безумной аферой».

