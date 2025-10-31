Лукашенко заявил, что «послал» США за просьбу извиниться перед Литвой

США потребовали от Белоруссии извиниться перед Литвой за метеозонды, нарушившие воздушное пространство этой страны. Президент Александр Лукашенко, по его словам, ответил «пошли на» и заявил, что извинения будут только в случае подтверждения вины. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко сообщил, что ведет переговоры с США, но они идут тяжело. После инцидента с метеозондами США прислали требование извиниться публично. Президент Белоруссии отметил, что не видит своей вины и вины соотечественников в этом инциденте.

Литва 29 октября закрыла автотранспортную границу с Белоруссией на месяц. Это решение якобы стало ответом на нарушение воздушного пространства метеозондами с контрабандой сигарет. До этого аэропорт Вильнюса несколько раз закрывали из-за появления в воздушном пространстве воздушных шаров.

В начале октября пограничники зафиксировали не менее 26 воздушных шаров, которые пересекли границу. Литовские власти сообщили, что в 2025 году отмечено около 500 случаев воздушной контрабанды.

Белорусский МИД заявил, что закрытие границы Литвой демонстрирует ее отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. Лукашенко назвал решение литовских властей «безумной аферой».