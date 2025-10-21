МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что Украине не следует ждать Tomahawk

По информации издания, президент США был резок с главой киевского режима.
Дима Иванов 2025-10-21 15:57:18
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским дал понять, что Украина не должна рассчитывать на передачу дальнобойных крылатых ракет Tomahawk в ближайшее время. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

«Трамп сказал, что Украине не следует ожидать получения ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время», - подчеркнули авторы публикации, опираясь на двух чиновников Белого дома.

По информации WSJ, Трамп был резок с Зеленским во время последней встречи в Белом доме. Временами выражал разочарование, а в какой-то момент отказался смотреть на карты боевых действий, предоставленные украинцами.

Трамп заявил Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение боевых действий, отмечает 360.ru. Он дал понять, что не заинтересован в каком-либо конкретном территориальном результате для Киева.

Ранее Путин и Трамп договорились обсудить пути урегулирования конфликта на Украине в Будапеште. Точная дата переговоров пока не определена, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

