Политолог: ФРГ пытается оборонными госзаказами спасти экономику

Щедрость министра Писториуса указывает на усиленную работу лоббистов, добавил политолог.
Владимир Рубанов 2025-10-31 18:29:53
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

За лоббистской деятельностью оружейных производителей скрывается иногда простая коррупция, заявил «Звезде» политолог из Германии Владимир Сергиенко. И это ярко проявилось в решении Министерства обороны ФРГ, которое возглавляет Борис Писториус, закупить «вслепую» ударные дроны-камикадзе.

«Германии не нужны сейчас дроны, ударные дроны. Они не нужны Германии ни для передачи Украине, ни для самообороны. И если посмотреть на бюджет Rheinmetall и на то, что акции с 86 евро поднялись до 1 300 евро, прыгнули в 13 раз в цене, то тогда понятна схема. Конечно же, акции поднимаются под госзаказы», - считает эксперт.

Оборонные госзаказы - это то, на чем сегодня ФРГ пытается спасти свою экономику, добавил политолог. А также сохранить рабочие места на фоне постоянных проблем автопрома. Щедрость Писториуса только подтверждает, что идет усиленная работа лоббистов, отметил он.

«Я думаю, что будет сопротивление в парламенте, в бундестаге в Германии, таким слепым закупкам. И невозможно будет это закрыть грифом секретности. И Писториус из бравого вояки будет списан на скамью обычных серых коррупционеров», - заключил Сергиенко.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии планирует закупить до 12 тысяч ударных дронов-камикадзе на 900 миллионов евро. Деньги поделят между тремя производителями (по 300 миллионов каждому). Но испытания прошли не все компании. Парламент еще не дал согласия на сделку.

#Германия #дроны #ФРГ #лоббизм #Промышленность #наш эксклюзив #борис писториус #оборонные заказы
