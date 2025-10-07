МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Zeit: промышленность Германии достигла критической точки

Предпринимаемые правительством ФРГ меры не оказывают влияния на экономический рост и рынок труда.
Дарина Криц 2025-10-07 02:38:32
© Фото: Matthias Balk, dpa, Globallookpress

В Германии регистрируют увеличение числа безработных граждан. Все это происходит вкупе с начавшейся деиндустриализацией республики.

Как отметили журналисты издания Zeit, в промышленности снижается число высокооплачиваемых вакансий. Эксперты связывают это с высокими ценами на газ и углеводороды в целом.

Кроме этого, рецессия наблюдается и в других отраслях. В целом проблема безработицы коснулась уже и крупного бизнеса, хотя прежде с этим сталкивался преимущественно малый и средний бизнес.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил обеспокоенность кризисом экономического роста в стране и назвал ситуацию сложной.

«В июне настроения в Германии были лучше, чем сейчас. Промышленность не просто достигла критической точки, "она уже перешла ее". Хотя правительство и приняло некоторые меры, они пока не оказали влияния на рынок труда или экономический рост», - цитирует издание его слова.

Ранее стало известно, что немецкий экспорт в Россию всего за месяц сократился на 12,4%. Согласно данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), с июня по июль текущего года объемы поставок из ФРГ в РФ упали до 526,5 миллиона евро.

В конце сентября канцлер известил население об окончании мирного времени. По его данным, государство на ежедневной основе испытывает на себе различные удары, будь то кибератаки или стремление навредить работе data-центров.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #безработица #Промышленность #экономический рост
