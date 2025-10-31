Bild: Писториус «вслепую» закупил ударные дроны на 900 млн евро

Минобороны Германии под руководством Бориса Писториуса заказало ударные дроны на сумму около €900 млн (более 84 млрд рублей) без детального изучения и проверки, пишет Bild. Этот контракт является частью программы на общую сумму около 10 млрд евро. Она касается закупки беспилотников всех типов для укрепления обороноспособности и защиты воздушного пространства Европы и НАТО.

Контракты распределили поровну между тремя фирмами - Helsing, Stark и Rheinmetall. Каждая получит примерно по 300 миллионов евро. Как пишет газета, перед подписанием контрактов прошли закрытые испытания дронов. На них присутствовали только две компании. У первой все прошло успешно, а вторая показала плохие результаты - два дрона промазали мимо целей. Один аппарат улетел на 150 метров в сторону, другой вообще упал в лесу.

Rheinmetall вообще не участвовала в тестировании. Тем не менее, несмотря на неудачи и отсутствие полноценных испытаний, все три компании получили крупные государственные заказы еще до одобрения парламента. Минобороны Германии отказалось комментировать ситуацию, ссылаясь на секретность информации.

Причиной для ускоренных закупок называют «рост угрозы со стороны России» и необходимость реагирования на случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство Европы. В связи с этим в Евросоюзе собираются создать «стену беспилотников». Ранее еврокомиссар по обороне и космосу не смог рассказать, как этот проект будут реализовывать.