Фрагменты подмосковного метеорита могли долететь до трассы М-11 «Нева»

Ученые раскрыли траекторию падения замеченного над Москвой метеорита. Об этом рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля», - написано в сообщении.

По данным ученых, несколько частей метеорита могли упасть рядом с трассой М-11, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. Размер небесного объекта был около одного метра. Он вошел в атмосферу Земли со скоростью 35 км/с под углом около 14 градусов к поверхности.

Метеорит могли наблюдать жители города Тотьма Вологодской области в 06.32 утра по московскому времени. Небесное тело быстро снижалось и пролетело огненным болидом над городами Вологда и Череповец и над северной частью Рыбинского водохранилища. Через 20 секунд тело было разрушено на высоте 42 километра после двух взрывов.

Фрагменты метеорита упали между населенными пунктами Боровичи, Вышний Волочек, Максатиха, Пестово. Также, по мнению ученых, они могли достичь расположенной примерно в 100 километрах западнее от места последнего взрыва трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург.

Ранее NASA закрыло доступ к информации о траектории движения и об иных характеристиках астероида 2025 US6. По данным, небесное тело должно было пролететь мимо Земли на расстоянии около 150 тысяч километров 28 октября. Тогда его размер оценивали примерно в два метра.

Накануне соцсети заполонили видео падения некоего объекта. Его засняли очевидцы из Истры, Красногорска, Раменского, Люберец и других столичных районов.