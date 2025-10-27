Объект с зеленым свечением заметили в небе над Подмосковьем

Жители Москвы и Подмосковья этим утром стали свидетелями падения неизвестного объекта. Он появился в небе внезапно и на огромной скорости понесся к Земле. Падение сопровождалось красивым зеленым свечением. Очевидцы предположили, что это мог быть метеорит, пишет Life.

Загадочный «гость» появился на небосклоне примерно в 06:30 утра и оставался видимым довольно длительное время. Его успели заметить жители Истры, Красногорска, Люберец и Раменского. Официальных комментариев от ученых пока не поступало.

Ранее похожий небесный объект заметили в небе над штатом Джорджия в США. Огненный шар там падал под более острым углом и, в отличии от подмосковного метеорита, не сгорел в атмосфере, а упал на Землю, вызвав локальное землетрясение. Отследить метеорит пытались при помощи радаров и спутников, но из-за его невероятно большой скорости, сделать это не удалось. Осколки огненного шара позже нашли на крышах нескольких домов.