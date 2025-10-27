МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Объект с зеленым свечением заметили в небе над Подмосковьем

Падающий объект успели заметить жители Истры, Красногорска, Люберец и Раменского.
Ян Брацкий 2025-10-27 08:23:57
© Фото: Telegram/moscow_on_air © Видео: Telegram/moscow_on_air

Жители Москвы и Подмосковья этим утром стали свидетелями падения неизвестного объекта. Он появился в небе внезапно и на огромной скорости понесся к Земле. Падение сопровождалось красивым зеленым свечением. Очевидцы предположили, что это мог быть метеорит, пишет Life.

Загадочный «гость» появился на небосклоне примерно в 06:30 утра и оставался видимым довольно длительное время. Его успели заметить жители Истры, Красногорска, Люберец и Раменского. Официальных комментариев от ученых пока не поступало.

Ранее похожий небесный объект заметили в небе над штатом Джорджия в США. Огненный шар там падал под более острым углом и, в отличии от подмосковного метеорита, не сгорел в атмосфере, а упал на Землю, вызвав локальное землетрясение. Отследить метеорит пытались при помощи радаров и спутников, но из-за его невероятно большой скорости, сделать это не удалось. Осколки огненного шара позже нашли на крышах нескольких домов.

#Наука #космос #Московская область #метеорит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 