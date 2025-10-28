МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NASA закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6

В настоящее время сведения о небесном теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства.
Ян Брацкий 2025-10-28 07:18:59
© Фото: Telegram/moscow_on_air

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) закрыло доступ к информации о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6, который может быть связан с объектом, замеченным в небе над Москвой и Подмосковьем накануне рано утром. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. В настоящее время сведения о теле недоступны», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что небесное тело с оценочным размером два метра должно было пролететь мимо Земли на расстоянии около 150 тысяч километров 28 октября. Накануне соцсети заполонили видео падения некоего объекта. Его засняли очевидцы их Истры, Красногорска, Раменского, Люберец и других столичных районов. Яркий объект находился в кадре около 12 секунд, пока не рассыпался на множество искр. При этом, неизвестный метеорит светился зеленым цветом.

Ведущий сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт в разговоре со «Звездой» объяснил, что загадочный зеленый объект, с большой долей вероятности, мог быть фрагментом космического аппарата, который сгорел в атмосфере. В пользу этой версии говорит тот факт, что некоторые металлы, используемые в конструкции спутников и кораблей, при сгорании дают зеленый свет. К таким металлам относится никель.

#Наука #в стране и мире #сша #NASA #ран #метеорит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 