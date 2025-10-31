МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Белоруссии

Встреча Андрея Белоусова и Виктора Хренина прошла в Алма-Ате.
2025-10-31 11:37:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о том, что глава МО РФ Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудили двустороннее военное сотрудничество. 

«Наши регулярные переговоры способствуют укреплению единого оборонного пространства Союзного государства», - сказал Белоусов в ходе встречи. 

Уточняется, что переговоры прошли в рамках заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ в Алма-Ате. Белоусов напомнил, что 5 октября он и Хренин на заседании совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России подвели итоги совместной деятельности за прошедший год.

Также в тот раз оборонные ведомства двух стран определили перспективные направления взаимодействия и поставили задачи в сфере безопасности. Андрей Белоусов выразил уверенность, что утвержденная Россией и Белоруссией программа стратегического партнерства в оборонной сфере на очередную пятилетку придаст новый импульс двусторонним отношениям обеих стран. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#СНГ #переговоры #Военное сотрудничество #алма-ата #Андрей Белоусов #виктор хренин
