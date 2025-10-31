Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии общего режима

Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии общего режима. Суд назначил бизнес-тренеру штраф в пять миллионов рублей. Гособвинение просило приговорить его к восьми годам колонии и штрафу в размере более 15 миллионов рублей.

От его схем пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве. В своем Telegram-канале он раскаялся и заявил о готовности упорно работать в целях восстановления доверия. Помимо этого, блогер заявил, что готов возместить ущерб по своему уголовному делу. Его адвокат Калой Ахильгов рассказал, что многие из потерпевших уже получили или продолжают получать компенсации. Также защитник надеялся, что суд учтет «искреннее раскаяние» и «благородный поступок» бизнес-тренера.

До этого блогера обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Он продавал курсы, вебинары и тренинги, которые якобы должны были способствовать началу развития успешного бизнеса.