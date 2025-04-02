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Блогер Шабутдинов признал свою вину по делу о мошенничестве

Защитник Аяза Шабутдинова надеется, что суд учтет его «искреннее раскаяние».
Дарья Ситникова 2025-04-02 17:12:47
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве. В своем Telegram-канале он раскаялся и заявил о готовности упорно работать в целях восстановления доверия. Помимо этого, блогер заявил, что готов возместить ущерб по своему уголовному делу.

«Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ», - написал Шабутдинов.

Его адвокат Калой Ахильгов сказал ТАСС, что многие из потерпевших уже получили или продолжают получать компенсации. Также защитник надеется, что суд учтет «искреннее раскаяние» и «благородный поступок» бизнес-тренера. Ахильгов уважает решение своего клиента, хотя сторона защиты уже собрала множество доказательств о невиновности Шабутдинова.

Напомним, что блогера обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Он продавал курсы, вебинары и тренинги, которые якобы должны были способствовать началу развития успешного бизнеса. По данным следствия, Шабутдинов принимал участие в 113 эпизодах мошенничества.

#в стране и мире #арест #суд #мошенничество #блогеры #раскаяние #шабутдинов
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