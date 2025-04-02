Блогер Шабутдинов признал свою вину по делу о мошенничестве

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве. В своем Telegram-канале он раскаялся и заявил о готовности упорно работать в целях восстановления доверия. Помимо этого, блогер заявил, что готов возместить ущерб по своему уголовному делу.

«Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ», - написал Шабутдинов.

Его адвокат Калой Ахильгов сказал ТАСС, что многие из потерпевших уже получили или продолжают получать компенсации. Также защитник надеется, что суд учтет «искреннее раскаяние» и «благородный поступок» бизнес-тренера. Ахильгов уважает решение своего клиента, хотя сторона защиты уже собрала множество доказательств о невиновности Шабутдинова.

Напомним, что блогера обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Он продавал курсы, вебинары и тренинги, которые якобы должны были способствовать началу развития успешного бизнеса. По данным следствия, Шабутдинов принимал участие в 113 эпизодах мошенничества.