Блогеру Шабутдинову продлили арест на полгода

Началось рассмотрение уголовного дела против Аяза Шабутдинова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«По ходатайству государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа суд продлил подсудимому Шабутдинову срок содержания под стражей до 12 августа 2025 года», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сторона защиты выступала против продления срока заключения под стражей, а также запрашивала изменить меру пресечения в отношении подсудимого.

Напомним, что блогера обвинили в «Мошенничестве в особо крупном размере». По данным следствия, он принимал участие в 113 эпизодах мошенничества. Отмечается, что он продавал курсы, которые якобы должны способствовать началу успешного бизнеса.