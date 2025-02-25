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Блогеру Шабутдинову продлили арест на полгода

Суд продлил бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову срок заключения под стражей до 12 августа 2025 года.
Глеб Владовский 2025-02-25 20:04:19
© Фото: moscowcourts Telegram

Началось рассмотрение уголовного дела против Аяза Шабутдинова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«По ходатайству государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа суд продлил подсудимому Шабутдинову срок содержания под стражей до 12 августа 2025 года», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сторона защиты выступала против продления срока заключения под стражей, а также запрашивала изменить меру пресечения в отношении подсудимого.

Напомним, что блогера обвинили в «Мошенничестве в особо крупном размере». По данным следствия, он принимал участие в 113 эпизодах мошенничества. Отмечается, что он продавал курсы, которые якобы должны способствовать началу успешного бизнеса.

#Москва #в стране и мире #арест #мошенничество #продление ареста #Аяз Шабутдинов
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