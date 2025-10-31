ВС РФ поразили цеха сборки украинских крылатых ракет «Фламинго»

Минобороны России сообщило об успешном поражении цехов, где противник собирал крылатые ракеты «Фламинго». Эти цеха попали в предоставленный МО РФ список объектов, пораженных с 25 по 31 октября в ходе одного массированного и пяти групповых ударов.

Уточняется, что в ходе этих ударов применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Также в дело пошли ударные беспилотные летательные аппараты.

Помимо цехов по сборке ракет, удалось поразить предприятия военной промышленности Украины, а также объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. Досталось вражеской транспортоной инфраструктуре и подвижным железнодорожным составам, которые неприятель использовал для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.

Еще в ходе российских ударов поражались военные аэродромы противника, его арсеналы и цеха, где собирали ударные беспилотники дальнего действия. Взлетали на воздух места хранения безэкипажных катеров. Уничотжались пункты временной дислокации вооруженных формирований врага, украинских националистов и иностранных наемников.

Также российское оборонное ведомство рассказало, как развивается обстановка в зоне окружения подразделений ВСУ в районе Красноармейска. Штурмовые группы 2-й армии зашли в населенный пункт Рог в ДНР. Помимо этого, наши штурмовики завершают зачистку населенного пункта Гнатовка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.