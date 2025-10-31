МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили цеха сборки украинских крылатых ракет «Фламинго»

Всего за прошедшую неделю наши войска нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине.
2025-10-31 13:09:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об успешном поражении цехов, где противник собирал крылатые ракеты «Фламинго». Эти цеха попали в предоставленный МО РФ список объектов, пораженных с 25 по 31 октября в ходе одного массированного и пяти групповых ударов. 

Уточняется, что в ходе этих ударов применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Также в дело пошли ударные беспилотные летательные аппараты. 

Помимо цехов по сборке ракет, удалось поразить предприятия военной промышленности Украины, а также объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. Досталось вражеской транспортоной инфраструктуре и подвижным железнодорожным составам, которые неприятель использовал для перевозок вооружения и военной техники ВСУ. 

Еще в ходе российских ударов поражались военные аэродромы противника, его арсеналы и цеха, где собирали ударные беспилотники дальнего действия. Взлетали на воздух места хранения безэкипажных катеров. Уничотжались пункты временной дислокации вооруженных формирований врага, украинских националистов и иностранных наемников.

Также российское оборонное ведомство рассказало, как развивается обстановка в зоне окружения подразделений ВСУ в районе Красноармейска. Штурмовые группы 2-й армии зашли в населенный пункт Рог в ДНР. Помимо этого, наши штурмовики завершают зачистку населенного пункта Гнатовка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Украина #спецоперация #Промышленность #фламинго #массированный удар #групповые удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 